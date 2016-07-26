У Росії пройшли мітинги проти скандального "антитерористичного" пакету (фото)
У низці великих російських міст 26 липня пройшли мітинги проти так званого «антитерористичного пакету» законів, підготовленого депутатом Держдуми Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровим.
Узгоджені з місцевою владою акції відбулися, зокрема, в Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, Кургані і в Казані, передає "Медуза".
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У Санкт-Петербурзі, де влада відмовилася узгодити мітинг, був організований "народний схід".
У Новосибірську 300 осіб вийшли на мітинг проти "пакету Ярий"https://t.co/j8EJrUFUP3pic.twitter.com/vNJv1AuykU— Радіо Свобода (@SvobodaRadio) July 26, 2016
Мітинг проти "пакету Ярий" в Новосибірську pic.twitter.com/JMJTgpJw0C— Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 26, 2016
#вКазани йде мітинг за скасування пакету Ярої #законЯровой#Ярова#Казань#Путінpic.twitter.com/9NAuzY9d3a— м. р. (@Mary_Read_9) July 26, 2016
Роздають пакети Яровий. "Краще один раз надіти пакет Яровий, ніж все життя в ньому ходити." pic.twitter.com/THfUt9rhH4— Арсеній Веснін (@ars_ves) July 26, 2016
У Пітері почалися затримання. Пакет Яровий. pic.twitter.com/bsKOAcYcyC— Арсеній Веснін (@ars_ves) July 26, 2016
Як повідомляв УНІАН, 7 липня Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законопроектів, які посилять відповідальність за "злочини терористичного і екстремістського характеру". Антитерористичні поправки пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею "Неповідомлення про злочин", а також посилити відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.
Однак найбільш резонансною ініціативою стало зобов'язання для операторів стільникового зв'язку зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам.
Також поправки збільшують терміни і штрафи за кількома статтями, знижують вік відповідальності за злочини з ним до 14 років і збільшується відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.