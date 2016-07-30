У Бельгії затримали двох підозрюваних у підготовці теракту
12:46, 30 липня 2016Світ
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Поліція провела обшуки у декількох будинках в районі міст Монс і Льєж.
У Бельгії затримали двох підозрюваних у підготовці теракту / espanarusa.com
В ході обшуків поліція Бельгії затримала двох чоловік за підозрою в підготовці терористичного нападу. Про це з посиланням на бельгійську прокуратуру повідомляє ВВС.
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Затримані - брати Нурредін і Хамза Х. Згодом у суботу вони постануть перед судом, який вирішить, чи можна продовжити їм первинний, 24-годинний строк затримання.
Також повідомляється, що поліція провела обшуки в декількох будинках у районі міст Монс і Льєж. Під час операції поліцейські не виявили зброї або вибухових речовин.
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