У Бельгії затримали двох підозрюваних у підготовці теракту

В ході обшуків поліція Бельгії затримала двох чоловік за підозрою в підготовці терористичного нападу. Про це з посиланням на бельгійську прокуратуру повідомляє ВВС.

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Затримані - брати Нурредін і Хамза Х. Згодом у суботу вони постануть перед судом, який вирішить, чи можна продовжити їм первинний, 24-годинний строк затримання.

Також повідомляється, що поліція провела обшуки в декількох будинках у районі міст Монс і Льєж. Під час операції поліцейські не виявили зброї або вибухових речовин.