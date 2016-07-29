Обама доручив посилити боротьбу з ІДІЛ після низки терактів в Європі
04:40, 29 липня 2016Світ
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Президент США Барак Обама провів нараду з радниками з питань тероризму і внутрішньої безпеки і доручив їм посилити боротьбу з терористами як на полі бою, так і в їх спробі вербування нових бойовиків.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
«Відзначивши низку недавніх жахливих нападів у Європі, на Близькому Сході, в Африці і Південній Азії, президент доручив своїй команді забезпечити, щоб ми зберігали пильність і найкращі позиції для того, щоб захистити батьківщину від подібних нападів», - йдеться в повідомленні Білого дому.
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Обама заявив про необхідність «продовжувати збільшувати військовий тиск на ІД та інші терористичні угруповання, а також домагатися прогресу зусиль проти терористів з вербування, радикалізації та мобілізації людей для вчинення насильства».
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