Обама доручив посилити боротьбу з ІДІЛ після низки терактів в Європі

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Відзначивши низку недавніх жахливих нападів у Європі, на Близькому Сході, в Африці і Південній Азії, президент доручив своїй команді забезпечити, щоб ми зберігали пильність і найкращі позиції для того, щоб захистити батьківщину від подібних нападів», - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Обама заявив про необхідність «продовжувати збільшувати військовий тиск на ІД та інші терористичні угруповання, а також домагатися прогресу зусиль проти терористів з вербування, радикалізації та мобілізації людей для вчинення насильства».