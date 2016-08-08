У Пакистані понад 50 людей загинули в результаті вибуху смертника

10:44, 08 серпня 2016
Світ
459 0

Щонайменше 52 людини загинули і десятки отримали поранення в результаті вибуху смертника вранці 8 серпня в лікарні в місті Кветта на південному заході Пакистану.

REUTERS

Про це повідомляє пакистанський телеканал Dunya News, передає Lb.ua.

Читайте такожПакистан: аналіз ДНК підтвердив загибель ватажка афганських талібів

Вибух пролунав через кілька годин після вбивства колишнього президента Асоціації колегії адвокатів Белуджистана Біляля Анвара Каси, тіло якого привезли в госпіталь. Вибуховий пристрій спрацював в той момент, коли в медустанову прибули колеги загиблого, знайомі і журналісти. В атаці використовували вісім-дев'ять кілограмів вибухівки.

REUTERS

Біляля Анвара Каси застрелили напередодні в Кветті. Його автомобіль обстріляли невідомі на мотоциклі.

Белуджистан, що межує з Іраном і Афганістаном, багатий нафтогазовими ресурсами. У провінції діють сепаратистські угруповання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter