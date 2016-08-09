Трамп побоюється, що через футбол американці не будуть дивитися його дебати з Клінтон

Трамп поскаржився на те, що дві з трьох серій дебатів збігаються за часом з іграми Національної футбольної ліги США, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що має намір взяти участь у всіх трьох передвиборчих дебатах зі своїм опонентом.

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Як зазначив глава кампанії Клінтон Джон Подеста, поки неясно, чи намагається Трамп "уникнути дебатів або просто заграє з пресою, щоб створити більше драматизму".

Тим часом сенатор-республіканець від штату Мен Сьюзан Коллінз заявила, що не має наміру голосувати за Трампа на виборах у листопаді.

"Дональд Трамп не відображає історичних цінностей республіканців, а також широкої підхід до управління, який необхідний для подолання розбіжностей у нашій країні", - йдеться у колонці Коллінз в газеті Washington Post.

Напередодні 50 експертів Республіканської партії США з питань безпеки підписали відкритий лист, в якому підкреслюється, що Трамп може стати "найбільш безрозсудним" президентом в історії країни.