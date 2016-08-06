Трамп надумав примиритися з противниками-республіканцями

15:19, 06 серпня 2016
Світ
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Скандальний кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вирішив примиритися зі своїми опонентами серед однопартійців.

REUTERS

Як повідомляє Deutsche wellе, щоб уникнути розколу в лавах Республіканської партії США її кандидат у президенти Дональд Трамп зробив спробу примирення зі своїми авторитетними однопартійцями - спікером Палати представників США Полом Райаном і сенатором від штату Арізона Джоном МакКейном.

Так, виступаючи 5 серпня у Вісконсині, рідному штаті Райана, Трамп закликав своїх внутрішньопартійних опонентів до об'єднання заради перемоги на президентських виборах. "Пліч-о-пліч ми врятуємо націю від катастрофи Обами і Клінтон", - заявив, зокрема, політик. При цьому він висловив "глибоку повагу" як до Райану, так і до МакКейна.

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Раніше Трамп відмовив обом республіканцям у підтримці при повторному висуненні в Конгрес США після того, як вони піддали різкій критиці його передвиборну риторику. При цьому навіть обраний самим Трампом у кандидати на пост віце-президента губернатор Індіани Майк Пенс волів публічно дистанціюватися від висловлювань лідера республіканців і встав на бік Райана.

Серія виступів Трампа в ЗМІ наприкінці липня викликала хвилю негативних відгуків як серед простих виборців, так і у членів Республіканської партії. Згідно з опитуваннями, популярність політика помітно пішла на спад. Найбільш різку реакцію у американців викликали нападки Трампа на батьків-мусульман загиблого в Іраку солдата армії США. На думку багатьох однопартійців, у своїх критичних зауваженнях їх кандидат у президенти порушив правила пристойності.

Як повідомляв УНІАН, також Трамп відзначився неоднозначними заявами з приводу окупованого Росією Криму. Зокрема, кандидат у президенти США від республіканців заявив, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією. Також він заявляв, що жителям окупованого Криму Росія більше подобається.

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