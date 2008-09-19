Лавров виправдовує окупацію частини Грузії загрозою для мирного населення

Все, що нині відбувається в Абхазії і Південній Осетії, вже не має стосунку до миротворчої діяльності. Таку думку висловив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками засідання Комітету у міжнародних справах Ради Федерації.

"Там після визнання Росією цих двох республік створюються бази, там розміщується військовий контингент РФ у відповідь на пряме звернення законно обраної влади в суверенній державі", - цитує міністра РосБізнесКонсалтинг.

За його словами, реакція Заходу вже є. "Вони вважають, що це незаконно. Ці оцінки ми чули і не раз їм заявляли, що іншого способу забезпечити безпеку і проживання південноосетинського і абхазького народів ми не бачимо", - зазначив С.Лавров, наголосивши, що політика режиму Михайла Саакашвілі цілком спрямована на те, щоб вживати силу для відновлення своєї територіальної цілісності. "Ми більше не можемо залишати на ласку долі та агресивного режиму життя і гідність південних осетин і абхазів", - сказав С.Лавров.

Також він наголосив, що російські миротворці продовжують виконувати свої обов`язки в зоні безпеки навколо Абхазії і Південної Осетії.

Міністр зазначив, що Росія сподівається, що відповідно до домовленостей між Дмитром Медведєвим і Ніколя Саркозі, досягнутих 8 вересня 2008 р., Євросоюз і ОБСЄ розмістять в зоні безпеки додаткову місію міжнародних спостерігачів до 1 жовтня. За словами С.Лаврова, тільки тоді російські миротворці протягом 10 днів залишать цю територію.