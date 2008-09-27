Росія вирішила піднімати освіту у СНД, Азії і Африці

Росія ухвалила рішення виділити Світовому банку 42,9 млн. доларів на програми підвищення якості освіти в країнах СНД, Азії і Африки, а також 8,2 млн. доларів - на створення в Москві Центру міжнародної співпраці з розвитку освіти.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр ЯКОВЕНКО, виступаючи на засіданні одного з круглих столів у рамках Заходу високого рівня щодо Цілей розвитку тисячоліття.

«У реалізації міжнародної програми «Освіта для всіх» усе ще залишаються серйозні приводи для занепокоєння. Обсяг світової допомоги на цілі освіти подвоївся в період 2000-2004 рр., але до 2005 року значно скоротився, й ця тривожна тенденція зберігається до цього дня», - заявив О.ЯКОВЕНКО.

При цьому він звернув увагу на те, що на сьогоднішній день загального охоплення початковою освітою поки не вдалося досягти в 86 країнах світу, й це небезпечно тим, що 58 із них не зможуть до 2015 року забезпечити виконання завдань, поставлених у цілях розвитку тисячоліття.

Представник російського зовнішньополітичного відомства повідомив, що Росія виділила кошти на цілі освіти не тільки для Світового банку, 425 тис. доларів на цілі фінансування досліджень у галузі якості освіти в рамках програми «Освіта для всіх» отримає ЮНЕСКО.