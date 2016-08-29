Перевірка боєготовності: у Росії мобілізують резервістів для навчань та проконтролюють оборонні підприємства

Про це повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

"Територіальні органи виконавчої влади будуть здійснювати координацію та контроль переведення сфер діяльності на роботу в умовах воєнного часу, забезпечення мобілізаційного розгортання та заходів територіальної оборони у зоні відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також у ході заходів раптової перевірки виконуються мобілізаційні заходи з призовом громадян із запасу, у тому числі резервістів, постачання автомобільної техніки і формування військових частин територіальної оборони в Південному, Центральному військових округах і на Північному флоті.

Призовники серед військовозобов'язаних запасу будуть брати участь у військових зборах, на яких пройдуть курс інтенсивної загальновійськової підготовки, навчання з військової облікової спеціальності, проведуть бойове злагодження у складі підрозділів.

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У Міноборони РФ наголосили, що вперше питання фінансового забезпечення військ у відриві від постійних пунктів дислокації у рамках раптової перевірки вирішуються із залученням польових установ Банку Росії.

Також планується перевірити готовність низки підприємств оборонно-промислового комплексу півдня Росії до виконання мобілізаційних завдань на поставку та ремонт озброєння, військової та спеціальної техніки в інтересах створюваних угруповань військ.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися по 31 серпня.