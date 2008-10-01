Сомалійські пірати заявили про свою "єдність у боротьбі за справедливість"

Представник сомалійських піратів Сугеле Алі (Sugule Ali), який перебуває на борту захопленого судна «Фаїна», спростував у телефонній розмові з агентством Франс Прес інформацію про перестрілку між піратами та загибель трьох з них.

"Ми згуртовані як і раніше, і між нами не було ніяких конфліктів. Усе це пропаганда, яку поширюють люди, не обізнані в ситуації. Ми єдині в тому, щоб покарати тих, хто зловживає водами Сомалі", - сказав пірат.

"У будь-якому разі, це не наша проблема, хто власник зброї, наше завдання одержати 20 мільйонів доларів", - додав він, зазначивши, що "це не викуп, а штраф за незаконне транспортування зброї через води Сомалі".