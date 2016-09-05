Росія відпрацьовує варіанти можливого конфлікту з НАТО в рамках військових навчань "Кавказ-2016" - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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«Головною відмінністю цьогорічних навчань «Кавказ» від попередніх, які проводилися в 2008 і 2012 роках, є здійснення маневрів в умовах триваючої російської збройної агресії проти України і значного ускладнення відносин Росії з НАТО. Проведення Росією стратегічного навчання в Чорноморському регіоні свідчить про відпрацювання російською стороною варіантів можливого конфлікту з НАТО на даному напрямку», - зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що реальні масштаби навчань є значно більшими, ніж було задекларовано Російською Федерацією.

Скібіцький нагадав, що російська сторона офіційно повідомила про участь у маневрах близько 12,5 тис. військовослужбовців, 90 танків, 300 бойових машин, до 20 вертольотів і до 15 бойових кораблів.

«Однак на сьогодні практично немає дієвих міжнародних механізмів, які дозволили би переконатися у відкритості та прозорості Росії з цього приводу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня у ГУР МОУ повідомили, що почалася активна фаза стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ «Кавказ-2016».

25-31 серпня біля кордону з Україною відбулась раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності ЗС РФ, до якої, за даними розвідки, було залучено до 100 тис. російських військовослужбовців, понад 10 тис. одиниць озброєння та військової техніки, 60 надводних кораблів та близько 400 літаків і вертольотів. Раптова перевірка бойової готовності ЗС РФ була заключним етапом підготовки органів військового управління військ до проведення стратегічних командно-штабних навчань «Кавказ-2016».