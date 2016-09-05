Росія розпочала активну фазу стратегічних військових навчань біля кордонів України - ГУР

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"5 вересня ц.р. розпочалась активна фаза стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ "Кавказ-2016". Органи управління, з’єднання і частини розгорнутого на полігонах Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ та в окупованому Криму міжвидового угруповання військ перебувають у бойовій готовності "ПОВНА", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, за даними розвідки, угруповання військ Південного військового округу ЗС РФ нарощено на 11,2 тисяч військовослужбовців за рахунок підрозділів зі складу з’єднань Західного, Центрального, Східного військових округів та Повітрянодесантних військ ЗС РФ.

Також йдеться, що сили та засоби Повітряно-космічних сил ЗС РФ перебувають у готовності до надання безпосередньої авіаційної підтримки дій наземного та морського компонентів.

"Корабельні угруповання Чорноморського флоту та Каспійської флотилії вийшли з пунктів постійного базування і розпочали перехід до районів морського полігону "Опук" та північно-західної частини Каспійського моря відповідно", - розповіли у розвідці.

Раніше розвідка попередила, що Росія 5-10 вересня під час активної фази військових навчань "Кавказ-2016" може розширити масштаби збройної агресії проти України.