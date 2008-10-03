Саакашвілі: Росія у будь-який момент може почати нову агресію проти Грузії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що Росія для досягнення своєї мети у будь-який момент може піти на нову агресію відносно Грузії. "Небезпека не знята, і у будь-який момент агресор може перейти у новий наступ і нову агресію", - сказав він на зустрічі з керівництвом Об`єднаного штабу збройних сил Грузії. За словами президента Грузії, нова агресія може бути обумовлена тим, що Росії в серпні не вдалося досягти цілей, які вона перед собою ставила, - "позбавитися уряду Грузії, який її дратує, знищити грузинські збройні сили і державний апарат, а також проконтролювати нафтопроводи і підсісти на Центральноазіатський і Каспійський регіони".

За даними М.Саакашвілі, в серпні у військових діях проти Грузії брали участь більше 80 тис. російських військових, більше 3 тис. одиниць бронетехніки знаходилися усередині Грузії, і декілька тисяч - біля її кордонів. Було здійснено більше 200 бойових польотів і мобілізовані практично всі російські військові літаки.

З посиланням на різні джерела, зокрема російські, М.Саакашвілі поінформував, що втрати російської сторони під час війни склали 2 тис. військовослужбовців убитими. Також Грузія збила 17 російських літаків, знищила багато іншої військової техніки. Росія, повідомив він, намагається пояснити свої великі втрати тим, що ніби то у Грузії була особлива техніка, тоді як "в нашій техніці не було нічого особливого". Президент ще раз запевнив, що Грузія не хотіла війни з Росією.

РБК