Внаслідок теракту в Ємені загинули 10 солдатів, ще 14 дістали поранення

17:03, 11 вересня 2016
Світ
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Теракт влаштував смертник, який на начиненому вибухівкою автомобілі в'їхав у позиції армії Ємену.

REUTERS

Внаслідок терористичного акту в Ємені загинули 10 солдатів, ще 14 дістали поранення. 

Як передає Deutsce Welle, його було вчинено в неділю, 11 вересня, в провінції Аб'ян на півдні країни, де здійснюють активну діяльність групи джихадистів.

Теракт влаштував смертник, який на начиненому вибухівкою автомобілі в'їхав у позиції армії Ємену. Поки жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальності за атаку.

Нагадаємо, в Ємені терористичні напади часто влаштовують угруповання "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

29 серпня схожий теракт було скоєно в місті Адені, яке є другим за величиною в країні. Тоді внаслідок атаки, яку здійснив смертник на замінованому автомобілі, загинула 71 особа, переважно новобранці урядової армії. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

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