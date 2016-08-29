Бойовики ІДІЛ узяли відповідальність за вибух у Ємені, де загинули 60 людей

Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Ємені.

Про це повідомляє Reuters. Читайте такожЧерговий теракт на весіллі: в Іраку смертник підірвав себе, десятки загиблих Теракт стався в місті Аден на півдні Ємену. Внаслідок загинули 60 осіб. Вибух був влаштований смертником на замінованому автомобілі поруч з повстанцями, яких підтримують сили арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

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