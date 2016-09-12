Росія і КНР почали спільні військові навчання в спірних водах Південно-Китайського моря

14:36, 12 вересня 2016
Світ
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Навчання під назвою "Спільне море" триватимуть вісім днів.

Россия и Китай проводят совместные военные учения в Южно-Китайском море /

Військові за цей час будуть імітувати захоплення низки островів, розташованих у цьому регіоні.

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У китайському МВС заявили, що будуть просувати взаємодію між китайською і російською арміями і розраховують на подальшу співпрацю.

Маневри будуть проведені на тлі територіального конфлікту навколо спірних вод Південно-Китайського моря.

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