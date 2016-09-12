Росія і КНР почали спільні військові навчання в спірних водах Південно-Китайського моря
14:36, 12 вересня 2016Світ
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Навчання під назвою "Спільне море" триватимуть вісім днів.
Росія і Китай проводять спільні військові навчання в Південно-Китайському морі / скріншот
Військові за цей час будуть імітувати захоплення низки островів, розташованих у цьому регіоні.
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У китайському МВС заявили, що будуть просувати взаємодію між китайською і російською арміями і розраховують на подальшу співпрацю.
Маневри будуть проведені на тлі територіального конфлікту навколо спірних вод Південно-Китайського моря.
Росія і Китай проводять спільні військові навчання в Південно-Китайському морі
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