Іспанія: наша банківська система міцна і стабільна

Іспанський уряд має намір найближчим часом створити спеціальний фонд для підтримки економіки в умовах наростання світової фінансової кризи, заявив у вівторок прем`єр-міністр країни Хосе Луїс Родрігес Сапатеро на прес-конференції, яка транслювалася на офіційному сайті в прямому ефірі.

"Не йдеться про антикризовий фонд. Наша банківська система міцна і стабільна. Йдеться про фонд - від 30 до 50 мільярдів євро, який би забезпечив можливості подальшого фінансування потреб громадян і підприємств", - наголосив Сапатеро.

Цей фонд буде гарантований державною скарбницею і включить тільки "здорові" внески, без ризику і з довірою.

Сапатеро підтвердив, що після зустрічі міністрів економіки і фінансів 27 країн-учасниць Євросоюзу, які домовилися підвищити гарантовану суму коштів повернення по внесках до мінімум 50 тисяч євро, Іспанія вирішила підняти цей рівень мінімум до 100 тисяч євро.