Демократична партія США звинуватила російських хакерів у новому зламі своїх серверів
Сервери Демократичної партії США зазнали нового злому з боку хакерів, підтримуваних Росією, яка намагається вплинути на результати виборів президента США.
Про це повідомила голова Національного комітету Демпартії Донна Бразіл, повідомляє агентство Reuters.
Посилання на нову порцію документів була оприлюднена в твіттер-акаунті, який вважають пов'язаним з хакером Guccifer 2.0, цитує агентство Європейська правда.
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"Є одна людина, яка виграє від цих злочинних діянь, це - Дональд Трамп. Трамп не тільки публічно підтримав Путіна, він також закликав росіян продовжувати шпигувати, щоб допомогти його кампанії", - сказала Бразіл.
Трамп у липні заявив, що сподівається на те, що Росія зламає електронну пошту колишнього держсекретаря і кандидата у президенти Хілларі Клінтон. Проте згодом заявив, що його слова були просто сарказмом.
Раніше кандидат у президенти США Хілларі Клінтон звинуватила російську розвідку у втручанні в американські вибори.
Президент США Барак Обама заявляв, що Білому дому відомо, що російські хакери зламують системи держслужбовців США.
Фахівці ФБР продовжують розслідувати витік інформації щодо переписки представників Демократичної партії.