Демократична партія США звинуватила російських хакерів у новому зламі своїх серверів

Про це повідомила голова Національного комітету Демпартії Донна Бразіл, повідомляє агентство Reuters.

Посилання на нову порцію документів була оприлюднена в твіттер-акаунті, який вважають пов'язаним з хакером Guccifer 2.0, цитує агентство Європейська правда.

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"Є одна людина, яка виграє від цих злочинних діянь, це - Дональд Трамп. Трамп не тільки публічно підтримав Путіна, він також закликав росіян продовжувати шпигувати, щоб допомогти його кампанії", - сказала Бразіл.

Трамп у липні заявив, що сподівається на те, що Росія зламає електронну пошту колишнього держсекретаря і кандидата у президенти Хілларі Клінтон. Проте згодом заявив, що його слова були просто сарказмом.

Раніше кандидат у президенти США Хілларі Клінтон звинуватила російську розвідку у втручанні в американські вибори.

Президент США Барак Обама заявляв, що Білому дому відомо, що російські хакери зламують системи держслужбовців США.

Фахівці ФБР продовжують розслідувати витік інформації щодо переписки представників Демократичної партії.