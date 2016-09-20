У КНДР заявили про успішне випробування нового ракетного двигуна

Про це повідомляється на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), передає РБК.

При запуску двигуна на випробувальному полігоні Сохе, де проходило випробування, був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин. Він керував випробуванням ракетного двигуна.

Читайте такожКНДР готова до нового ядерного випробування - ЗМІ

Двигун дозволить запустити різні види супутників, включаючи супутник спостереження Землі.

Глава держави також закликав вчених і військових країни в найкоротші терміни запустити супутник на базі цього успішного випробування.