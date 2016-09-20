У КНДР заявили про успішне випробування нового ракетного двигуна
05:26, 20 вересня 2016Світ
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Влада Північної Кореї успішно провели наземне випробування нового потужного ракетного двигуна.
Лідер КНДР Кім Чен Ин / REUTERS
Про це повідомляється на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), передає РБК.
При запуску двигуна на випробувальному полігоні Сохе, де проходило випробування, був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин. Він керував випробуванням ракетного двигуна.
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Випробувальний полігон Сохе / REUTERS
Двигун дозволить запустити різні види супутників, включаючи супутник спостереження Землі.
Глава держави також закликав вчених і військових країни в найкоротші терміни запустити супутник на базі цього успішного випробування.
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