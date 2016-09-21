Україна та Австралія скоординували кроки для покарання осіб, винних у збитті літака рейсу МН17

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зустріч Порошенка з Тернбуллом відбулась під час 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Порошенко та Тернбулл обговорили питання, пов’язані зі збитим літаком рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній», та скоординували подальші спільні кроки стосовно визначення оптимального міжнародно-правового механізму для притягнення до відповідальності винних у цьому терористичному акті», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Австралії та Бельгії з розслідування катастрофи «Боїнг 777» 28 вересня представить попередні результати кримінального розслідування щодо збиття літака.