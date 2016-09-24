У США вбивці п'яти людей у торговому центрі вдалося втекти (фото)

Як передає РБК з посиланням на Associated Press, вранці 24 вересня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля торгового центру Cascade Mall, після чого втік до приїзду поліції. За свідченнями очевидців, стрілок - латиноамериканець.

Представник Центру з надзвичайних ситуацій округу Скаджит розповів, що після інциденту чоловік помер від отриманих поранень у госпіталі Сіетла. Його особа не встановлена. Крім нього жертвами атаки стали чотири жінки.

Представник поліції штату Вашингтон розповів, що в даний час правоохоронні органи розшукують людину латиноамериканської зовнішності, озброєного мисливською рушницею.

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