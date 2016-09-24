У США вбивці п'яти людей у торговому центрі вдалося втекти (фото)

17:39, 24 вересня 2016
Світ
1009 0

П'ять осіб загинули в результаті стрілянини в торговому центрі в Берлінгтоні в американському штаті Вашингтон.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Як передає РБК з посиланням на Associated Press, вранці 24 вересня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля торгового центру Cascade Mall, після чого втік до приїзду поліції. За свідченнями очевидців, стрілок - латиноамериканець.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Представник Центру з надзвичайних ситуацій округу Скаджит розповів, що після інциденту чоловік помер від отриманих поранень у госпіталі Сіетла. Його особа не встановлена. Крім нього жертвами атаки стали чотири жінки.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Представник поліції штату Вашингтон розповів, що в даний час правоохоронні органи розшукують людину латиноамериканської зовнішності, озброєного мисливською рушницею.

Читайте такожАмериканця засудили до 22 років в'язниці за вбивство дівчини, яка з'їла його сендвічВ розслідуванні справи поліції допомагає місцеве відділення ФБР.

В Берлингтоне неизвестный застрелил пятерых человек / REUTERS

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter