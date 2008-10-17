Ракетний крейсер США прибуває до Грузії з дружнім візитом

Ракетний крейсер США Barry (DDG 52) відвідає з дружнім візитом порт Поті, прибуття корабля заплановане у п`ятницю, повідомили РІА “Новости” в посольстві США в Тбілісі.

Крейсер, що прибуває, належить до класу Arleigh Burke.

За програмою візиту в порту Поті крейсер зустрічатимуть офіційні особи уряду Грузії з міністерства оборони і місцевої міської влади. Як зазначають в посольстві США, плануються кілька громадських заходів щодо впорядкування міста Поті.

Крейсер залишить територіальні води Грузії 20 жовтня.