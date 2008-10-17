Ракетний крейсер США прибуває до Грузії з дружнім візитом
00:03, 17 жовтня 2008Світ
1628
Зустріч відбудеться у порту Поті
Ракетний крейсер США Barry (DDG 52) відвідає з дружнім візитом порт Поті, прибуття корабля заплановане у п`ятницю, повідомили РІА “Новости” в посольстві США в Тбілісі.
Крейсер, що прибуває, належить до класу Arleigh Burke.
За програмою візиту в порту Поті крейсер зустрічатимуть офіційні особи уряду Грузії з міністерства оборони і місцевої міської влади. Як зазначають в посольстві США, плануються кілька громадських заходів щодо впорядкування міста Поті.
Крейсер залишить територіальні води Грузії 20 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter