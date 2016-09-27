У НАТО відповіли на заяву про можливу конкуренцію з майбутньою армією ЄС

Про це Столтенберг заявив під час зустрічі з міністрами оборони 28 країн-членів ЄС в Братиславі, повідомляє DW.

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Заява Столтенберга прозвучало після висловлювань міністра оборони Великобританії Майкла Феллона, який під час зустрічі підкреслив, що його країна виступить проти планів посилення військового співробітництва між країнами-членами ЄС і що армія ЄС може послабити НАТО.

"Немає протиріч між сильної європейської обороною і сильним НАТО, насправді вони один одного підсилюють", - сказав генсек.

Також Столтенберг вважає, що важливо не допустити дублювання функцій двох структур.