У Мінську відкрилося посольство Північної Кореї (фото)

12:14, 28 вересня 2016
Світ
1851 0

У столиці Білорусі відкрилося посольство КНДР.

Tut.BY

Будівля знаходиться в приватному секторі Мінська за адресою 1-й Сморговский провулок, 16, повідомляє "Білоруський портал".

Читайте такожКНДР заявила про завершення розробки ядерної зброї

"Нічого сенсаційного в інформації про заснування посольства немає. У Пхеньяні працюють дипмісії близько 30 держав, причому це не тільки Китай або Росія, але і Австрія, Великобританія, Німеччина і Польща. Північнокорейські посольства теж справно функціонують практично в чотирьох десятках країн, наприклад, в Чехії, Швеції, Мексиці, ПАР", — повідомили виданню в МЗС.

Посольство КНДР в Минске / Tut.BY

Дипломатичні відносини між країнами були встановлені в 1992 році.

"КНДР зверталася до білоруської сторони з питання відкриття посольства задовго до нинішньої ескалації ситуації навколо ядерної програми Пхеньяну. Це було зроблено в ході візиту міністра закордонних справ КНДР в Білорусі у березні 2015 року. Тоді ж домовилися розвивати торгово-економічні відносини, що важливо для Білорусі, що має відкриту економіку. Після цього візиту при МЗС Білорусі були акредитованы три північнокорейських дипломати, що займаються торгово-економічними відносинами", - йдеться в повідомленні.

При цьому у білоруському МЗС підкреслюють, що повноцінно діючого посольства КНДР в країні немає: "Посол не акредитований, запиту на агреман не було, рішення з цього питання буде прийматися окремо".

Нагадаємо, 10 вересня Рада Безпеки ООН оголосила про введення нових санкцій проти Північної Кореї після проведеного нею випробування нової ядерної зброї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter