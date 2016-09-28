У Мінську відкрилося посольство Північної Кореї (фото)

Будівля знаходиться в приватному секторі Мінська за адресою 1-й Сморговский провулок, 16, повідомляє "Білоруський портал".

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"Нічого сенсаційного в інформації про заснування посольства немає. У Пхеньяні працюють дипмісії близько 30 держав, причому це не тільки Китай або Росія, але і Австрія, Великобританія, Німеччина і Польща. Північнокорейські посольства теж справно функціонують практично в чотирьох десятках країн, наприклад, в Чехії, Швеції, Мексиці, ПАР", — повідомили виданню в МЗС.

Дипломатичні відносини між країнами були встановлені в 1992 році.

"КНДР зверталася до білоруської сторони з питання відкриття посольства задовго до нинішньої ескалації ситуації навколо ядерної програми Пхеньяну. Це було зроблено в ході візиту міністра закордонних справ КНДР в Білорусі у березні 2015 року. Тоді ж домовилися розвивати торгово-економічні відносини, що важливо для Білорусі, що має відкриту економіку. Після цього візиту при МЗС Білорусі були акредитованы три північнокорейських дипломати, що займаються торгово-економічними відносинами", - йдеться в повідомленні.

При цьому у білоруському МЗС підкреслюють, що повноцінно діючого посольства КНДР в країні немає: "Посол не акредитований, запиту на агреман не було, рішення з цього питання буде прийматися окремо".

Нагадаємо, 10 вересня Рада Безпеки ООН оголосила про введення нових санкцій проти Північної Кореї після проведеного нею випробування нової ядерної зброї.