Радбез ООН ввів нові санкції проти КНДР через найпотужніше в історії країни ядерне випробування

Усі 15 країн-членів Ради Безпеки гостро засудили проведення випробування, передає DW.

У зв'язку з цим Радбез ООН розробить нову резолюцію про "подальші значні заходи".

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Перед цим генеральний секретар ООН Пан Гі Мун "найгострішим чином" розкритикував дії Пхеньяна. "Це знову є нахабним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. Ці неприйнятні дії загрожують миру і безпеці в регіоні та є нагадуванням про те, що всесвітня заборона ядерних випробувань має бути терміново посилена", - наголосив генсек ООН.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня КНДР провела найпотужніші у своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3.