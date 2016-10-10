У Польщі прокоментували появу російських "Іскандерів-М" у Калінінградській області

Про це заявив міністр закордонних справ межує з російським анклавом Польщі Вітольд Вашиковский, передає Reuters.

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"Ми впевнені, що російська відповідь, це переміщення ракет, - це неадекватна реакція на дії НАТО", - сказав польський міністр.

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство оборони РФ підтвердило перекидання ОТРК "Іскандер-М" в Калінінградську область. У заяві офіційного представника відомства Ігоря Конашенкова йшлося, що Міноборони раніше неодноразово перекидало "Іскандери" в Калінінградську область і має намір робити це надалі "в рамках бойової підготовки".

В НАТО різко розкритикували ці дії.

*** "Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.