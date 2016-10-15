В Одесі авто врізалося в АЗС й вибухнуло (фото, відео)

23:17, 15 жовтня 2016
Інциденти
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В Одесі біля морвокзалу машина врізалася в автозаправку і вибухнула.

В Одессе машина врезалась АЗС и взорвалась / Думская

На АЗС почалася пожежа, повідомляє Думськая, посилаючись на слова очевидців.

Інцидент стався приблизно о 20:40. За попередніми даними, постраждалих немає: водій авто і пасажири встигли вискочити до вибуху, після чого втекли.

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Пожежу вже ліквідовано.

"Наразі проходить оформлення матеріалів й встановлюється особа водія", — зазначили у прес-службі патрульної поліції.

Відео odpublic.net

В Одессе машина врезалась АЗС и взорвалась / Думская

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