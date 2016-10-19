В Лондоні визначили переможців конкурсу на найкраще фото дикої природи (галерея)

Як повідомляє ВВС, головну премію фотоконкурсу отримав американець Тім Ламан за знімок "Хто сміливий, той і з'їв", на якому орангутанг підіймається на фігове дерево. Фотограф зробив цей кадр з допомогою дистанційно керованої камери, розміщеної у кроні джунглів заповідника Гунунг Палунг на острові Борнео в Індонезії. Зрозуміло, фотографу та біологу довелося спочатку самому дертися на вершину дерева, щоб встановити камеру.

Приз молодому фотографу дістався в цьому році 16-річному Гідеону Найту з Британії за фото "Ворона і місяць". Його знімок, зроблений у лондонському парку, відобразив ворону на дереві, освітленому місяцем.

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Знімок під назвою "Вуличний кіт", що отримав приз у категорії "Урбаністика", був зроблений індійцем Наяном Ханолкаром на околиці Бомбея поруч з заповідником Санжай Ганді. Леопарди часто з'являються вночі на вулицях індійських міст, що часто призводить до конфліктів з людьми. Фотографу довелося витратити чотири місяці, щоб зробити цей знімок при правильному використанні фотоспалаху.

Іспанський фотограф Анхель Фітор отримав приз у категорії "Безхребетні" за знімок "Вмираюче світло".На ньому зображена медуза в лагуні Мар Менор на південному сході Іспанії. Анхель полював за об'єктом зйомки протягом трьох років.

Знімок італійця Вальтера Бінотто, на якому видно сережки горіха фундука на півночі Італії, отримав приз в категорії "Рослини".

В категорії "Фотожурналістика" головний приз отримав шокуючий знімок Пола Хілтона під назвою "Могила панголінів". Він зобразив вантаж з 4 тисяч заморожених ящірок виду панголін, перехоплений при спробі контрабанди з Суматри для використання в китайських і в'єтнамських ресторанах.

Також організатори конкурсу відзначили фото промислового пейзажу в Іспанії. Нафтоперегонний завод постійно шумить, загазований і залитий світлом, але якщо вдивіться в знімок - можна побачити гніздо білих лелек. У лівій нижній частині знімка видно ще одне гніздо. Ця фотографія була зроблена Хуаном Гонсалесом Ахумадою перед грозою.

А Сем Хобсон зробив зворушливий знімок лисиця в Брістолі. Знадобилося кілька тижнів, щоб знайти правильне місце і завоювати довіру сім'ї лис, які врешті-решт стали підходити до фотографа. Цей лис полюбив сидіти на стіні вечорами.

Фотоконкурс "Фотограф-натураліст року" був заснований в 1965 році журналом "Природа", що видавався ВВС. Спочатку він був присвячений виключно тваринам, але з тих пір розширився і включає інші категорії, наприклад, пейзажі. В наші дні конкурсом керує Музей природної історії в Лондоні, де відбудеться виставка фотографій-переможців.