Лідери "Ісламської держави" залишають місто Мосул - генерал США

Таку заяву зробив американський генерал Гері Волескі, який командує коаліцією по боротьбі з ІД, очолюваною США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Волескі, спостерігаються й ознаки того, що бойовики в принципі відступають з міста. Однак він не уточнив, скільки саме людей покинули місто і в якому напрямку.

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За його словами, іноземні прихильники ІД залишаться в Мосулі, так як їм складніше втекти, ніж іракським ісламістам. Тому за Мосул все одно доведеться битися.

Благодійна організація Save the Children повідомила, що за останні 10 днів кордон Іраку і Сирії перейшли близько 5 тисяч осіб. Це біженці з районів, що знаходяться поруч з Мосулом.

За даними організації, вони перебувають у скрутному становищі. Біженці направляються в основному в сирійський табір Аль-Хоул, який і так переповнений.

Раніше УНІАН повідомляв, що після початку штурму іракського Мосула, з літа 2014 року захопленого терористами "Ісламської держави", з міста втекли понад 900 осіб. В ООН побоюються, що під виглядом біженців з Мосула можуть втекти частина бойовиків.