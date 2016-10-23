У Середземному морі за два дні загинули 14 мігрантів

Про це повідомляє DW.

Зокрема, Італійська берегова охорона в суботу, 22 жовтня, доправила на берег близько 2400 мігрантів, яких врятували у Середземному морі з надувних човнів та невеликих суден. За день до того кількість врятованих становила близько 3300 осіб.

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З моменту закриття "балканського маршруту" та початку дії угоди між ЄС та Туреччиною щодо врегулювання кризи біженців шлях через Північну Африку став основним для мігрантів при спробі потрапити до Європи.

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року берегів Італії морем дісталися понад 145 тисяч мігрантів, Греції - майже 170 тисяч. Більш ніж 3600 людей загинули при спробі перетнути Середземне море, близько 3200 з них - намагаючись дістатися Італії.