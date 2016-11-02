У США невідомий "снайпер" із засідки застрелив двох поліцейських у своїх авто (фото)

Імовірно, напад було реалізовано із засідки. Про це повідомляє Русская служба BBC.

Влада попереджає, що співробітникам міської поліції може загрожувати небезпека.

Одного з убитих було виявлено о 1:06 за місцевим часом в ніч на середу. Тіло другого знайшли неподалік через 20 хвилин.

Обидва були застрелені, поки сиділи в патрульних машинах, розповіли в поліції.

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Мотиви вбивств невідомі. У місті тривають пошуки злочинця.

Поліція попередила про постійну загрозу для поліцейських, в якості запобіжного заходу в місті були закриті школи, передають місцеві ЗМІ.

"Хтось стріляє в поліцейських. Ми сподіваємося піймати його, поки ще хтось не постраждав", - завив сержант Пол Парізек.