У США невідомий "снайпер" із засідки застрелив двох поліцейських у своїх авто (фото)
В американському місті Де-Мойн у штаті Айова було вбито двох поліцейських, повідомляє місцева влада.
Імовірно, напад було реалізовано із засідки. Про це повідомляє Русская служба BBC.
Влада попереджає, що співробітникам міської поліції може загрожувати небезпека.
Одного з убитих було виявлено о 1:06 за місцевим часом в ніч на середу. Тіло другого знайшли неподалік через 20 хвилин.
Обидва були застрелені, поки сиділи в патрульних машинах, розповіли в поліції.
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Мотиви вбивств невідомі. У місті тривають пошуки злочинця.
Поліція попередила про постійну загрозу для поліцейських, в якості запобіжного заходу в місті були закриті школи, передають місцеві ЗМІ.
"Хтось стріляє в поліцейських. Ми сподіваємося піймати його, поки ще хтось не постраждав", - завив сержант Пол Парізек.