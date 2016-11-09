Республіканці збережуть контроль над Палатою представників - ЗМІ

Республіканська партія збереже контроль над нижньою палатою американського парламенту, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше екзит-поли також свідчили, що республіканці зможуть зберегти більшість.

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На даний момент демократам для контролю над Палатою представників потрібно виграти ще 30 місць, що видається майже неможливим.

За даними ABC, лише 17 місць з 435 на цих виборах були спірними, тобто могли піти від однієї партії до іншої.

У нинішньому складі нижньої палати у республіканців 247 місць. Це максимум для партії з 1928 року. Щоб отримати більшість, необхідно як мінімум 218 місць.

8 листопада американські виборці обирають 45-го президента, а також новий склад Палати представників, в якій 435 місць. Крім того, обираються 34 представники в Сенат, де засідають 100 сенаторів.