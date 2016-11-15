Bloomberg: арешт російського міністра може означати початок наступу "яструбів" на лібералів

Про це сьогодні пише Bloomberg, нагадуючи, що міністра звинувачують в отриманні 2 мільйонів доларів хабара в процесі продажу державної частки в компанії "Башнефть" іншому державному підприємству - "Роснефть", передає ZN.ua.

Арешт відомого ліберального економіста шокував уряд і бізнес-еліти, пише Bloomberg.

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Бажання компанії "Роснефть" придбати частку в "Башнефть" з самого початку викликало внутрішній конфлікт в російському уряді. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв та інші високопоставлені чиновники, включаючи Улюкаєва виступали проти угоди до тих пір, поки Путін не вирішив підтримати її.

Російський президент два роки тому хвалив затриманого міністра економіки і називав його "одним з кращих спеціалістів в економічній сфері".

"Улюкаєв асоціювався з ліберальними економічними реформами з 1990-х років, і багатьом людям серед еліт він не подобався. Це означає, що могли бути політичні мотиви", - прокоментувала Bloomberg експерт-кремлінолог Ольга Криштановська.

Якщо російський суд визнає міністра винним, йому загрожує до 15 років в'язниці. Спікер Державної Думи В'ячеслав Володін заявив, що справа Улюкаєва доводить, що нібито в Росії перед законом рівні всі. А державна пропаганда зобразила затримання міністра економіки як "боротьбу проти корупції".

На думку економіста ING Group Дмитра Польового, найгіршим сценарієм буде, якщо справа проти Улюкаєва виявиться "наступом" яструбів Кремля проти лібералів в уряді, які намагалися збалансувати російський бюджет і мінімізувати наслідки від обвалу цін на нафту.