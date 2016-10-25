В Одесі пікетували Генконсульство РФ в підтримку Сенцова та інших політв'язнів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, біля Генконсульства, розташованого на Гагарінському плато, зібралося близько 100 осіб, у числі яких представники громадських організацій «Самооборона Майдану Одеси» і «Рада громадської безпеки».

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Вони тримали фотографії українців, які зараз незаконно засуджені і заарештовані в Росії, і плакати: «НКВД = ФСБ», «Крим - Україна, Сенцов - Україна», «Свободу українським політв'язням, незаконно утримуваних у РФ» («НКВД = ФСБ», «Крым – Украина, Сенцов – Украина», «Свободу украинским политзаключенным, незаконно удерживаемым в РФ»), а також - з текстом відомої пісні українських футбольних фанатів про президента РФ Володимира Путіна.

Присутні скандували: «Свободу політв'язням!».

Як зазначив керівник «Ради громадської безпеки» Марк Гордієнко, мета акції - показати, що громадянське суспільство в Україні реагує на «такі речі», а те, що сталося з Сенцовим, згуртовує українців.

За словами «Самооборони Майдану Одеси» Віталія Кожухаря, дана акція - нагадування європейській спільноти про необхідність дотримання прав людини в будь-якій країні світу.

«Росія - в іншому вимірі, вона застрягла в напівфеодальному ладі, де має місце сталінська диктатура ...», - сказав Кожухар.

Учасники пікету закликали активістів в усьому світі організовувати аналогічні акції. «Наша підтримка життєво важлива для Сенцова, Кольченка, Карпюка і всіх в'язнів совісті, громадян України, наших співгромадян, яких окупант РФ повільно вбиває в своїх тюрмах», - відзначили пікетники.

Акція пройшла без порушень громадського порядку. З будівлі Генконсульства до активістів ніхто не вийшов.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд 25 серпня 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова як громадянина України.

21 жовтня Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова, мотивуючи це тим, що він нібито громадянин РФ. Фактично ж йому нав'язали російське громадянство автоматично, як більшості жителів Криму.