Сенатор від Каліфорнії запропонувала законопроект про перехід до прямих виборів президента

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Los Angeles Times.

У законопроекті пропонується прийняти поправку до конституції, що скасовує інститут виборщиків.

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«Колегія виборщиків — це застаріла, недемократична система, яка не відповідає потребам нашого сучасного суспільства, і це потрібно негайно змінити. Необхідно гарантувати кожному американцеві, що його голос буде зараховано», — заявила Боксер.

Газета зазначає, що законопроект навряд чи отримає підтримку у контрольованому республіканцями Конгресі. Навіть у разі його схвалення Конгресом потрібно ратифікація законопроекту трьома чвертями штатів протягом семи років.