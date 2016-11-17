Сенатор від Каліфорнії запропонувала законопроект про перехід до прямих виборів президента
Сенатор від штату Каліфорнія Барбара Боксер внесла до Конгресу законопроект про перехід до системи прямих виборів у США.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на Los Angeles Times.
У законопроекті пропонується прийняти поправку до конституції, що скасовує інститут виборщиків.
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«Колегія виборщиків — це застаріла, недемократична система, яка не відповідає потребам нашого сучасного суспільства, і це потрібно негайно змінити. Необхідно гарантувати кожному американцеві, що його голос буде зараховано», — заявила Боксер.
Газета зазначає, що законопроект навряд чи отримає підтримку у контрольованому республіканцями Конгресі. Навіть у разі його схвалення Конгресом потрібно ратифікація законопроекту трьома чвертями штатів протягом семи років.