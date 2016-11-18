Трамп провів першу особисту зустріч з чинним іноземним лідером (фото)

Абе зазначив, що провів з Трампом «дуже відверті» переговори, повідомляє CNN.

Абе відмовився розголошувати подробиці бесіди, проте заявив, що Японія і США зможуть побудувати відносини на довірі при президентові Трампа.

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«Зустріч з обраним президентом раніше, ніж це зробили інші світові лідери, це велика честь», - додав він.

Як зазначає Reuters, зустріч тривала півтори години. Японський прем'єр охарактеризував розмову як «відверту» і додав, що зустріч пройшла в теплій атмосфері.

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«Союз не може функціонувати без довіри. Я переконався в тому, що обраний наступним президентом Трамп — лідер, якому можна довіряти», - сказав Абе по закінченні переговорів.