Трамп провів першу особисту зустріч з чинним іноземним лідером (фото)
Обраний президент США Дональд Трамп провів у Нью-Йорку першу особисту зустріч з діючим іноземним лідером - прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
Абе зазначив, що провів з Трампом «дуже відверті» переговори, повідомляє CNN.
Абе відмовився розголошувати подробиці бесіди, проте заявив, що Японія і США зможуть побудувати відносини на довірі при президентові Трампа.
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«Зустріч з обраним президентом раніше, ніж це зробили інші світові лідери, це велика честь», - додав він.
Як зазначає Reuters, зустріч тривала півтори години. Японський прем'єр охарактеризував розмову як «відверту» і додав, що зустріч пройшла в теплій атмосфері.
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«Союз не може функціонувати без довіри. Я переконався в тому, що обраний наступним президентом Трамп — лідер, якому можна довіряти», - сказав Абе по закінченні переговорів.