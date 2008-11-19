Віце-президента США звинувачують в «організованій злочинній діяльності»

Проти віце-президента США Діка ЧЕЙНІ і колишнього генерального прокурора Альберто ГОНСАЛЕСА висунуто звинувачення в "організованій злочинній діяльності", передає Reuters.

Звинувачення висунуто федеральним великим журі на півдні Техасу, в окрузі Уїлласі. Йдеться про порушення прав людини в приватних в`язницях, зокрема, про смерть ув`язненого в одній з в`язниць Уїлласі в 2001 році. Над звинуваченням працював окружний прокурор Хуан ГЕРРА (Juan Guerra).

За даними звинувачення, Д.ЧЕЙНІ "спекулював на обмеженні свободи людей": у віце-президента були комерційні зв`язки з тюремним бізнесом, зокрема через інвестиційну компанію Vanguard Group. Що стосується А.ГОНСАЛЕСА, то він нібито використовував свою посаду, щоб "зупинити розслідування зловживань" у в`язницях.

Велике журі - це орган, який приймає рішення про доцільність звинувачень, проте суд може їх відхилити, повідомляє Лента.ру. Звинувачення проти Д.ЧЕЙНІ і А.ГОНСАЛЕСА судом поки що не розглянуті. В офісі віце-президента коментувати ситуацію відмовились і заявили, що офіційних повідомлень про висунуте звинувачення не одержували.

Республіканець Д.ЧЕЙНІ обіймає посаду віце-президента з 2001 року, а в січні поступиться нею демократові Джо БАЙДЕНУ. Д.ЧЕЙНІ неодноразово дорікали в дуже тісних зв`язках з бізнесом. А.ГОНСАЛЕС керував міністерством юстиції з 2005 по 2007 рік і пішов у відставку на тлі звинувачень у політизації кадрової політики.