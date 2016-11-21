Папа Римський дозволив відпускати гріх аборту всім священикам

Раніше це право в більшості регіонів світу мали тільки єпископи або спеціальні духівники.

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Цю заяву папа Франциск зробив у документі, відомому як "апостольський лист", передає Reuters. Папа підкреслив, що "аборт є тяжким гріхом, який ставить хрест на невинному житті", але "немає гріха, який не здатна пробачити Божа милість, коли серце прагне покаяння".

"Я надаю усім священикам, які несуть служіння, право відпускати гріх тим, хто зробив аборт", - йдеться в заяві папи.

Раніше Франциск дозволив відпускати гріх аборту в рамках Року Милосердя у Ватикані, який завершився 20 листопада.

Як відомо, у римо-католиків діє автоматичнеское відлучення від церкви усіх, хто зробив аборт, поки їм не відпустять гріхи на сповіді. У минулому, до Року Милосердя, тільки єпископ або спеціальної духівник єпархії міг дарувати прощення гріхів за аборт і зняти відлучення.