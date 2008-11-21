Новий графік поїздів між країнами СНД і Балтії діятиме наступного літа

Новий графік руху пасажирських поїздів між країнами СНД і Балтії на 2009-2010 рр. буде введено в останню неділю травня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це ухвалено вчора під час засідання в Києві Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНД.

Також залізничним адміністраціям рекомендовано підвищити швидкість міжнародних поїздів (зокрема, міжнародних швидких пасажирських поїздів не менше ніж до 50 км/год. по всьому маршруту) й забезпечити зручний для пасажирів час прибуття/відправлення. Завершити розробку графіку руху пасажирських поїздів планується до 1 лютого 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 20-21 травня в Києві проходить 49-те засідання Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНД. У його відкритті взяли участь міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН, президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН, генеральний директор «Укрзалізниці» Василь МЕЛЬНИЧУК. На засіданні присутні члени Ради – керівники залізничних адміністрацій України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і асоційовані члени Ради – керівники залізничних адміністрацій Болгарії, Латвії, Фінляндії, Литви, Естонії.