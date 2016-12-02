Два десантних кораблі ВМФ США увійшли в Середземне море

Вони складають десантну групу високої готовності і займуться підтриманням безпеки в регіоні, йдеться в повідомленні на сайті ВМФ США, передає РБК.

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Йдеться про кораблі ВМФ США Wasp (LHD 1) і Whidbey Island (LSD 41). На них також розміщено 22 експедиційних підрозділи Корпусу морської піхоти. Всього на кораблях розташовуються 4000 моряків і морських піхотинців в складі десантної групи високої готовності (ARG).

Десантні кораблі ВМФ США займуться підтриманням безпеки морського угруповання США в Середземному морі.

«Цей морський шлях є життєво важливим для нашої економіки, і він залишається безпечним через міцні відносини між флотами, які тут працюють», — заявив командир ARG капітан Байрон Огден.