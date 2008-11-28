Кількість безробітних у Франції перевищила 2 мільйони осіб

Зростання безробіття, як свідчить статистика, спостерігається в цій країні вже шостий місяць підряд. За даними Міністерства праці і соціальних відносин країни, на даний момент в економіці і промисловості Франції склалася важка ситуація. Особливо сильно страждає сектор автомобілебудування. Не менше ніж на 3 тижні зупинені основні заводи "Рено" і Пежо-Сітроен". Різко впав продаж і вживаних автомобілів.

Эхо Москвы