Кількість безробітних у Франції перевищила 2 мільйони осіб
08:55, 28 листопада 2008Світ
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Особливо страждають автомобілебудівники
Зростання безробіття, як свідчить статистика, спостерігається в цій країні вже шостий місяць підряд. За даними Міністерства праці і соціальних відносин країни, на даний момент в економіці і промисловості Франції склалася важка ситуація. Особливо сильно страждає сектор автомобілебудування. Не менше ніж на 3 тижні зупинені основні заводи "Рено" і Пежо-Сітроен". Різко впав продаж і вживаних автомобілів.
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