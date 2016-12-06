Меркель закликала повністю заборони одяг, який закриває обличчя

«У нас прийнято показувати обличчя, тому приховувати його неприпустимо», – заявила Меркель 6 грудня на з’їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у місті Ессен.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Представники ХДС раніше висловлювалися за заборону мусульманського одягу, що закриває жіноче обличчя, зокрема, у судах та інших державних установах, а також під час водіння автомобіля.

Читайте такожУчасники саміту ООН схвалили декларацію для захисту біженців

У своєму виступі Анґела Меркель заявила, що ситуація з напливом мігрантів, яку пережила Німеччина влітку 2015 року, «не повинна повторитися». Меркель наголосила, що частині біженців доведеться покинути країну. При цьому вона зазначила, що біженці, за прийняття яких минулого року висловилася вона особисто, «знайшли у Німеччині захист від війни і переслідування».

Очікується, що делегати з’їзду переоберуть Анґелу Меркель лідером партії і виступлять у підтримку її кандидатури на посаду канцлера на четвертий термін. Вибори у Бундестаг пройдуть у вересні 2017 року. Згідно з опитуваннями, партія Меркель лідирує.