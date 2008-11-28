Качинський на знак протесту відмовився від охорони
Президент хоче, щоб йому вернули Ольшовца
Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ відмовився від послуг Бюро охорони уряду (BOR) на час свого тижневого візиту до Азії, що розпочинається в неділю, 30 листопада, через відсторонення від обов’язків керівника його охорони Кшиштофа ОЛЬШОВЦА.
Як передає TVN24, Л.КАЧИНСЬКИЙ сказав, що не бачить «жодної вини» К.ОЛЬШОВЦА в інциденті в Ахалгорі (Грузія), відзначивши, що керівництво BOR, яке відсторонило К.ОЛЬШОВЦА на час проведення розслідування в цій справі, вийшло за межі своїх повноважень.
Президент Польщі сказав, що хоче, аби його охороняли люди, яким він довіряє.
«В цій ситуації (відсторонення К.ОЛЬШОВЦА) я дякую за опіку BOR на час мого візиту до Азії, бо я мушу мати людей, яким повністю довіряю», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.
Польський Президент додав, що знає К.ОЛЬШОВЦА 18 років, і він «жодного разу» його не підвів.
Тим часом прес-секретар BOR Даріуш АЛЕКСАНДРОВИЧ повідомив, що закон зобов’язує охороняти найвищих посадовців в Польщі і не передбачає можливості відмовитись від охорони.
Він також додав, що відсторонення К.ОЛЬШОВЦА не означає його звільнення зі служби чи іншу санкцію, а є лише частиною технічної процедури для розслідування інциденту.
Експерти, опитані TVN24, також зауважили, що керівництво країн, які Л.КАЧИНСЬКИЙ планує відвідати в рамках свого азійського турне, можуть відмовити його прийняти через відсутність охорони.
За даними прес-служби Л.КАЧИНСЬКОГО, Президент Польщі з 30 листопада по 7 грудня перебуватиме з візитом в Монголії, Японії та Кореї.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Агенція внутрішньої безпеки Польщі (ABW) оприлюднила рапорт з розслідування інциденту в Ахалгорі 23 листопада, в якому вказала на недоліки в організації візиту Л.КАЧИНСЬКОГО до Грузії, що загрожувало його безпеці.
За даними ABW, найбільше помилок допустились грузинські спецслужби, але вказують також на факт, що на момент інциденту поруч з президентом Польщі не було працівників BOR, які повинні були бути з ним.
BOR та ABW є урядовими структурами.
Уряд Польщі з листопада 2007 року контролює ліберальна партія «Громадянська платформа», яку очолює прем’єр Дональд ТУСК, який програв Л.КАЧИНСЬКОМУ президентські вибори в 2005 році, і який є потенційним кандидатом в президенти на виборах 2010 року.