США планують змінити Михайла СААКАШВІЛІ на посту Президента Грузії.

Як передає РІА «Новости», про це заявив постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН в інтерв`ю телеканалу «Вести».

«Друзі Грузії в НАТО сильно розчаровані в тому, що стосується СААКАШВІЛІ. Він сам розуміє, що «вашингтонський обком», як ми ласкаво його називаємо, ухвалив вже інше рішення. Вже готується інший лідер для Грузії. Швидше за все, це буде Ніно БУРДЖАНАДЗЕ», - сказав Д.РОГОЗІН.

За його словами, колишній спікер грузинського парламенту Н.БУРДЖАНАДЗЕ вже пройшла «оглядини» в США і «сподобалася».

«Думаю, що для Заходу це буде краща альтернатива, ніж пан СААКАШВІЛІ, який жує краватку», - сказав Д.РОГОЗІН.