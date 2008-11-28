У Москві назвали прізвище наступника Саакашвілі

13:03, 28 листопада 2008
Світ
3504 0

Рогозін каже, що він пройшов оглядини

Дмитрий Рогозін
США планують змінити Михайла СААКАШВІЛІ на посту Президента Грузії.

Як передає РІА «Новости», про це заявив постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН в інтерв`ю телеканалу «Вести».

«Друзі Грузії в НАТО сильно розчаровані в тому, що стосується СААКАШВІЛІ. Він сам розуміє, що «вашингтонський обком», як ми ласкаво його називаємо, ухвалив вже інше рішення. Вже готується інший лідер для Грузії. Швидше за все, це буде Ніно БУРДЖАНАДЗЕ», - сказав Д.РОГОЗІН.

За його словами, колишній спікер грузинського парламенту Н.БУРДЖАНАДЗЕ вже пройшла «оглядини» в США і «сподобалася».

«Думаю, що для Заходу це буде краща альтернатива, ніж пан СААКАШВІЛІ, який жує краватку», - сказав Д.РОГОЗІН.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter