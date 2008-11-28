Лукашенко звільнив з МВС двох генералів за корупцію

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО звільнив з посад чотирьох високопоставлених співробітників Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, сьогодні О.ЛУКАШЕНКО підписав відповідні укази.

Зокрема, генерал-майор міліції Олександр ЩУРКО звільнений з посади першого заступника міністра внутрішніх справ – начальника кримінальної міліції, генерал-майор міліції Віктор ФІЛІСТОВИЧ звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ – начальника головного управління кадрів (статс-секретаря), полковник міліції Віктор МЕЛЬНИКОВ звільнений з посади начальника Департаменту фінансів і тилу МВС, полковник міліції Лідія ІВАНЧИКОВА – з посади начальника Департаменту з громадянства і міграції МВС.

Відповідно до указів, усі звільнені зараховані у розпорядження міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО під час наради з питань ефективності заходів, що здійснюються у боротьбі з корупцією пообіцяв впродовж листопада звільнити ряд високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ. За його словами, 10 високопосадовців МВС навмисно пішли на порушення законодавства, щоб одержати земельні ділянки в Мінському районі.

“Я назву всі ці прізвища для відома: перший заступник міністра Олександр ЩУРКО, заступник Віктор ФІЛІСТОВИЧ, колишні заступники РАДЮКЕВИЧ і ГЛУХОВСЬКИЙ, начальник департаменту фінансів і тилу МЕЛЬНИКОВ, директор департаменту з громадянства і міграції ІВАНЧИКОВА, колишній начальник департаменту виконання покарань КОВЧУР, колишній радник міністра внутрішніх справ КАРПЕЙЧИК, лікар госпіталю МВС БУРКО і співробітник ГУВС Мінського міськвиконкому НОВІК», - уточнив Президент.

За його словами, для будівництва особняків ці чиновники підібрали собі територію літньої дачі дитячого садку, розташованої у водозахисній зоні Заславльського водосховища. «Під виглядом дачного кооперативу, якого насправді ніколи не було, вони побудували житловий масив з 2- і 3-поверхових будівель. Використовуючи службове становище і маніпулюючи законодавством, співробітники МВС стали майже задарма власниками земельних ділянок. «Варта порядку» заплатила за них від 10 тис. до 25 тис. білоруських рублів», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі зажадав від Мінського обласного виконавчого комітету протягом тижня скасувати рішення Мінського районного виконкому про надання земельних ділянок колишнім і нинішнім співробітникам МВС. О.ЛУКАШЕНКО також зажадав вилучити земельні ділянки і передати їх для розміщення будинків сімейного типу для дітей-сиріт.