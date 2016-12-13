Трамп взявся за перестановки в Білому домі, перше - повісити лист з передбаченнями його перемоги

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Politico.

Зазначається, що Трамп отримав лист від Ніксона в 1987 році. Сталося це після того, як перша леді Пет Ніксон побачила інтерв'ю з Трампом в американському телешоу The Phil Donahue Show.

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«Дорогий Дональд, я не дивився передачу, але місіс Ніксон сказала, що Ви були чудові на шоу Donahue. Як Ви можете собі уявити, вона є експертом в політиці і вона прогнозує, що якщо Ви вирішите балотуватися в президенти, Ви переможете», - йдеться в тексті листа.

Республіканець показав цей лист у листопаді 2016 року під час інтерв'ю телеканалу Fox News. Тоді Трамп розповів, що Ніксон завжди хотів, щоб мільярдер балотувався в президенти.

Видання зазначає, що Трамп досі залишається близьким другом сім'ї Никсонов.