Генсек ООН: бомбардування Алеппо супроводжувалися масовими стратами з боку урядових сил

Як повідомляє Центр Новин ООН, в результаті інтенсивних боїв у руках збройної опозиції залишилося п'ять відсотків території східної частини міста.

Пан Гі Мун зазначив, що за твердженнями Росії, у східному Алеппо немає опозиції, а лише орудують терористи.

Читайте такожУ Росії заявили про перехід Алеппо під контроль сирійського уряду

Глава ООН нагадав, що з листопада збройні сили сирійського уряду і їхні союзники відвойовували великі ділянки території східного Алеппо.

«В останні 48 годин ми бачимо практично повний крах збройної опозиції вздовж лінії фронту. Зараз у руках опозиціонерів залишилося лише п'ять відсотків тієї території міста, яка раніше була під їх контролем», - повідомив глава ООН, виступаючи з брифінгом на засіданні Ради безпеки ООН з Алеппо.

Він наголосив, що це сталося після безпрецедентних бомбардувань.

Глава ООН заявив, що ці бомбардування призвели до загибелі десятків цивільних осіб і супроводжувалися масовими стратами з боку проурядових сил.

Читайте такожООН: вулиці східних районів Алеппо усіяні десятками трупів

«Ми бачили приголомшливі зйомки палаючих людей на вулицях міста, імовірно, після бомбардування з повітря. В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини отримали повідомлення про те, що в чотирьох районах міста було зібрано цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей, і страчено», - сказав Пан Гі Мун.

Він зазначив, що в ООН немає достовірної інформації про кількість людей, що перебувають у невеликому районі східної частини Алеппо, яке все ще контролюється опозицією. Влада Сирії відмовляє співробітникам ООН у доступу в зону бойових дій.

«Однак це не означає, що інформація, яку ми отримуємо, не заслуговує на довіру. Ми впевнені, що кількість цивільних осіб обчислюється тисячами», - заявив глава ООН.

Він розповів, що вчора міністерство оборони Росії повідомило про те, що зі східного Алеппо вдалося евакуювати 100 тисяч цивільних осіб, в тому числі понад 40 тисяч дітей. У міністерстві також повідомили, що 2215 озброєних осіб склали зброю і залишили місто. Тим часом російські військові продовжують розмінування територій у східних кварталах Алеппо.

Читайте такожЄС не буде платити за відновлення Сирії без падіння режиму Асада - Reuters

«Міністерство оборони Росії повідомило також, що в Алеппо немає опозиції, немає гуманітарних організацій або правозахисників і що східна частина Алеппо перебуває під повним контролем терористів», - сказав Пан Гі Мун.

Генеральний секретар ООН заявив, що дуже стурбований трагедією, що розгортається в східних кварталах Алеппо. Негайним завданням він назвав «припинення кровопролиття» і закликав сирійську владу та їхніх союзників, Росію та Іран виконувати свої зобов'язання з міжнародного гуманітарного права: дозволити тим, що залишилися, цивільним особам покинути зону бойових дій і забезпечити гуманітарним організаціям доступ до тих, хто потребує допомоги.

«Необхідно дотримуватися законів ведення війни і загальновизнаних прав людини», - заявив генсек ООН.