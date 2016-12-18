У Сирії вщент спалили автобуси для перевезення людей із сіл, які знаходяться під облогою опозиції

17:23, 18 грудня 2016
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Автобуси зазнали нападу та були спалені вщент.

Автобуси були спалені вщент / REUTERS

Кілька автобусів, які їхали для перевезення людей з двох сіл у провінції Ідліб, згідно з угодою про обмін на вивезення людей зі східного Алеппо, зазнали нападу невідомих у були спалені вщент. Про це пише Reuters з посиланням на дані сирійського телебачення та Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини.

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Зазначається, що автобуси, які перевозили хворих та поранених з сирійських сіл Аль-Фуа і Кефрая знаходяться в облозі опозиційних військ.

Нагадаємо, повідомлялось, що для продовження евакуації цивільних та повстанців зі східної частини сирійського Алеппо у райони дислокації людей у неділю, 18 грудня, починають прибувати автобуси.

За пересуванням автобусів наглядають представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). При цьому сирійська інформагенція SANA стверджує, що автобуси мають вивезти "терористів та членів їхніх сімей".

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Теги: #Сирія#Алеппо#евакуація