В охопленому війною Алеппо відновлюється евакуація - ЗМІ

Про це передає DW з посиланням на державні ЗМІ Сирії.

За їхніми даними, за пересуванням автобусів наглядають представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). При цьому сирійська інформагенція SANA стверджує, що автобуси мають вивезти "терористів та членів їхніх сімей".

Водночас речниця МКЧХ у Женеві поки що не підтверджує даних сирійських ЗМІ. Однак представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я уточнила, що евакуація має розпочатися о 14.00 за місцевим часом.

Представник біженців розповів, що згідно з раніше досягнутими домовленостями, з Алеппо евакуюють 2500 тисячі осіб в обмін на евакуацію такої ж кількості осіб із сіл Аль-Фуа і Кефрая, що перебувають в облозі повстанців у провінції Ідліб.

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За останніми даними спецпредставника ООН щодо Сирії Стаффана де Містури, у східній частині Алеппо досі перебувають до 40 тисяч цивільних, а також близько п'яти тисяч повстанців.

Тим часом німецькі депутати в Європарламенті запропонували прийняти 20 тис. біженців з Алеппо в ЄС. "Європа повинна поводитися набагато рішучіше, також і в гуманітарному вимірі, - заявив євродепутат Манфред Вебер виданню Bild am Sonntag. - Це включає передовсім надання термінової допомоги від ЄС на місцях, але по можливості також і прийом певного контингенту біженців Європою. Європа не може відкупитися суто своєю чековою книжкою".

Домовленості про евакуацію людей зі східних районів Алеппо за останні кілька діб неодноразово зривалися. Евакуація, розпочата 15 грудня, призупинилась на наступний день через вимоги армії евакуювати поранених із сіл Аль-Фуа і Кефрая, що перебувають під облогою повстанців у провінції Ідліб. Напередодні повстанці погодилися сприяти евакуації людей з цих сіл за умови, що також буде вивезено поранених з населених пунктів Мадая та Забадані, що поблизу ліванського кордону і яких оточила армія. Однак у неділю з'явилась інформація, що виведення людей з Аль-Фуа та Кефрая блокують ісламісти. За оцінками ООН, в цих селах перебувають 20 тис. людей.