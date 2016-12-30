"На принципах взаємності": Лавров запропонував Путіну вислати з Росії 35 американських дипломатів

Як заявив глава зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров, "звинувачення США у втручанні РФ в американські вибори безпідставні, Москва не залишить санкції Вашингтона без відповіді і буде діяти на принципах взаємності", повідомляє ТАСС.

Зокрема, російське відомство запропонувало заборонити США користуватися двома об'єктами в російській столиці.

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Як відомо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.